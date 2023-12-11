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  • На Дніпропетровщині безвісти зникла 13-річна дівчинка: поліція просить допомоги

На Дніпропетровщині безвісти зникла 13-річна дівчинка: поліція просить допомоги

Сьогодні 16:54
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Потрібна ваша допомога!

Новости Днепра про На Дніпропетровщині безвісти зникла 13-річна дівчинка: поліція просить допомоги

У Кривому Розі правоохоронці розшукують безвісти зниклу 13-річну Анастасію Лаур.

Відомо, що 11 грудня вранці дівчинка вийшла з дому та до теперішнього часу не повернулася.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Прикмети: на вигляд 13 років, зріст 150 см, довге темне волосся, середньої статури.

Була одягнена: зелена в’язана шапка, зелена куртка з білими смугами на рукавах, темно-синій спортивний костюм, білі кросівки з різнокольоровими вставками.

Якщо ви бачили дівчинку чи вам відомо, де вона може бути, повідомте про це за номерами: 0973562987, 0961987520 чи 102.

Важлива будь-яка інформація!

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині понад рік розшукують безвісти зниклу 85-річну бабусю: потрібна допомога.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині безвісти зникла 13-річна дівчинка: поліція просить допомогиУкраїнська

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