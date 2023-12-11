На Дніпропетровщині безвісти зникла 13-річна дівчинка: поліція просить допомоги

У Кривому Розі правоохоронці розшукують безвісти зниклу 13-річну Анастасію Лаур.
Відомо, що 11 грудня вранці дівчинка вийшла з дому та до теперішнього часу не повернулася.
Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.
Прикмети: на вигляд 13 років, зріст 150 см, довге темне волосся, середньої статури.
Була одягнена: зелена в’язана шапка, зелена куртка з білими смугами на рукавах, темно-синій спортивний костюм, білі кросівки з різнокольоровими вставками.
Якщо ви бачили дівчинку чи вам відомо, де вона може бути, повідомте про це за номерами: 0973562987, 0961987520 чи 102.
Важлива будь-яка інформація!
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині понад рік розшукують безвісти зниклу 85-річну бабусю: потрібна допомога.
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