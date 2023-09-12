На Дніпропетровщині безвісти зник 77-річний дідусь: дезорієнтований та страждає на втрату пам’яті

На Дніпропетровщині розшукують безвісти зниклого 77-річного Іванова Володимира Васильовича.
Відомо, що 8 вересня близько 20:00-21:00 пенсіонер пішов з дому на вул. Грушевського у Кам’янському та по теперішній час не повернувся.
Про це повідомляє Пошуково-рятувальний загін “Мілена”.
Прикмети: зріст 167 см, середньої статури, сиве волосся, блакитні очі.
Був одягнений: сіра футболка, сині спортивні штани, сині гумові капці.
Особливі прикмети: татуювання на лівій руці біля великого пальця у вигляді літака.
Важливо: дідусь дезорієнтований та страждає на втрату пам’яті!
Придивіться до фото! Якщо ви бачили цього чоловіка або знаєте, де він може бути, повідомте про це за номерами: 068-777-01-12 або 102!
Важлива будь-яка інформація!
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