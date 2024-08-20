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На Дніпропетровщині бджоли до смерті закусали чоловіка

Сьогодні 20:05
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У Кривому Розі на Дніпропетровщині комунальника до смерті закусали бджоли.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині бджоли до смерті закусали чоловіка

Смертельний напад бджіл стався близько опівдня у парку імені Федора Мершавцева поблизу Човнової станції. 45-річний померлий був працівником комунального підприємства “Парк імені Богдана Хмельницького”, яке обслуговує цю ділянку, пише “На часі”.

Очевидці розповіли, що робітники обрізали дерева, коли на них із дупла вилетів рій диких бджіл. Комахи почали кусати комунальників, після чого вони відбігли. 

Одному із працівників парку, якого покусали найбільше, стало зле. Медики намагалися надати першу допомогу, але встигли лише констатувати смерть. Ймовірно, у чоловіка сталася гостра алергічна реакція на бджолині укуси. 

Поліція зʼясовує обставини інциденту. 

Новости Днепра про На Дніпропетровщині бджоли до смерті закусали чоловіка

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині бджоли до смерті закусали чоловікаУкраїнська

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