На Дніпропетровщині батько-військовий поскаржився соцслужбам на те, що мати його дитини не лікує доньку

У Кривому Розі батько поскаржився на маму своєї дитини, бо та не лікувала їхню спільну доньку.

Як повідомили в службі у справах дітей виконкому Центрально-Міської районної ради у Кривому Розі, батько поскаржився на те, що його доньку не лікують належним чином.

Чоловік військовий, тому не може перебувати поруч з дитиною. Донька мала проблеми зі здоров’ям, але мати, з якою вона живе, нібито не піклувалася про неї та не лікувала.

Криворіжець звернувся до служби у справах дітей, аби соцпрацівники допомогли дитині.

Проте, до служби у справах дітей виконкому районної у місті ради звернувся батько, військовослужбовець, з проханням надати допомогу у лікуванні його дитини, оскільки мати не дбає про її здоров’я. Працівники служби у справах дітей виконкому районної у місті ради разом з представником закладу охорони здоров’я невідкладно виїхали до місця проживання дитини, – йдеться у повідомленні.

Педіатр оглянула дитину, призначила проведення необхідних лабораторних досліджень та проходження ультразвукової діагностики з метою встановлення діагнозу.

Батьки були попередженні про відповідальність за невиконання рекомендацій лікаря, зауважили соцпрацівники.

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