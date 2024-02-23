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  • На Дніпропетровщині батько-військовий поскаржився соцслужбам на те, що мати його дитини не лікує доньку

На Дніпропетровщині батько-військовий поскаржився соцслужбам на те, що мати його дитини не лікує доньку

Сьогодні 15:05
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У Кривому Розі батько поскаржився на маму своєї дитини, бо та не лікувала їхню спільну доньку.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині батько-військовий поскаржився соцслужбам на те, що мати його дитини не лікує доньку

Як повідомили в службі у справах дітей виконкому Центрально-Міської районної ради у Кривому Розі, батько поскаржився на те, що його доньку не лікують належним чином. 

Чоловік військовий, тому не може перебувати поруч з дитиною. Донька мала проблеми зі здоров’ям, але мати, з якою вона живе, нібито не піклувалася про неї та не лікувала. 

Криворіжець звернувся до служби у справах дітей, аби соцпрацівники допомогли дитині. 
 
Проте, до служби у справах дітей виконкому районної у місті ради звернувся батько, військовослужбовець, з проханням надати допомогу у лікуванні його дитини, оскільки мати не дбає про її здоров’я. Працівники служби у справах дітей виконкому районної у місті ради разом з представником закладу охорони здоров’я невідкладно виїхали до місця проживання дитини, – йдеться у повідомленні.
Педіатр оглянула дитину, призначила проведення необхідних лабораторних досліджень та проходження ультразвукової діагностики з метою встановлення діагнозу.
 
Батьки були попередженні про відповідальність за невиконання рекомендацій лікаря, зауважили соцпрацівники.
 

Новости Днепра про На Дніпропетровщині батько-військовий поскаржився соцслужбам на те, що мати його дитини не лікує доньку

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині батько-військовий поскаржився соцслужбам на те, що мати його дитини не лікує донькуУкраїнська

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