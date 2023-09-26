На Дніпропетровщині батько ґвалтував своїх доньок та сина, а мама не реагувала: що відомо

Мешканця Дніпропетровщини підозрюють у розбещенні власних дітей.

Як повідомили в обласній прокуратурі, мешканець Дніпропетровщині ґвалтував своїх маленьких дітей поки дружини не було дома. Жертвами батька-збоченця стали дві доньки та син – 8, 9 та 11 років.

Чоловік користувався безпорадним станом дітей та постійно ґвалтував їх поки дружини не було вдома. Постраждалі діти скаржилися мамі на батька, який знущався з них, але вона на це не реагувала.

Згодом дітей у батьків забрали, бо вони не забезпечили належних умов для малюків. За невиконання обов’язків щодо догляду за доньками та сином їх позбавили батьківських прав.

Після цього на виховання дітлахів забрала прийомна родина, де вони перебувають і зараз. Саме опікуни звернулися до поліції, коли постраждалі діти розповіли новим батькам про те, що з ними робив рідний тато.

За результатами комплексу слідчих заходів, а також проведення психологічного дослідження дітей за допомогою «зеленої кімнати» інформація щодо вчинення відносно них протиправних дій підтвердилася.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому повідомили про підозру у зґвалтуванні та розбещенні, вчинених стосовно малолітніх дітей (ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 156 КК України).

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