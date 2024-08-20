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  • На Дніпропетровщині батько декілька років ґвалтував власних доньок: що вирішив суд

На Дніпропетровщині батько декілька років ґвалтував власних доньок: що вирішив суд

Сьогодні 08:38
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На Дніпропетровщині засудили батька, який 8 років ґвалтував власних доньок.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині батько декілька років ґвалтував власних доньок: що вирішив суд

У суді довели, що чоловік мешкав з трьома власними доньками і з часу досягнення ними 6 років, систематично їх ґвалтував. Це відбувалося з 2011 по 2019 рік. Під час судових засідань батько не визнав свою вину та відмовився від надання показань. Однак прокурори отримали докази злочину.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

“Ювенальні прокурори здобули неспростовні докази, зокрема однакові показання усіх потерпілих доньок, судово-медичні та психологічні висновки, які підтвердили численні факти сексуального та психологічного насильства застосованого рідним батьком до трьох потерпілих”, – повідомили в прокуратурі.

Верховний Суд відмовив у задоволенні касаційної скарги засудженого про скасування вироку Дніпровського райсуду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області та ухвали Дніпровського апеляційного суду, якими громадянина України засуджено за зґвалтування малолітніх дітей (ч. 3, 4, 6 ст. 152 КК України). Чоловіку призначили покарання у виді 15 років позбавлення волі.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині батько декілька років ґвалтував власних доньок: що вирішив судУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині батько декілька років ґвалтував власних доньок: що вирішив судРусский

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