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На Дніпропетровщині банда “бізнесменів” продавала фальшиве насіння

Сьогодні 12:51
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На Дніпропетровщині створили бізнес по продажу фальшивого насіння.

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Як повідомили в обласній прокуратурі, двоє мешканців організували злочинну групу, яка підробляла насіння та продавала його фермерам.

Зазначається, що чоловіки запросили до співпраці своїх трьох знайомих. “Бізнесмени” купляли звичайне насіння, фарбували та фасували його в орендованому складі. Після цього продавали його в інтернеті, видаючи за насіння відомих світових брендів.

Клієнтам вони пересилали насіння поштою, або при особистій зустрічі. Покупці не одразу розуміли що це фальшивка.

Під час обшуків на складах знайшли ще понад тисячу мішків з підробленим насінням загальною вартістю 4 мільйони гривень. Крім цього, правоохоронці вилучили 1 мільйон виручки “бізнесу”, банківські картки, телефони та документацію.

Наразі уточнюються збитки потерпілих та вирішується питання щодо взяття учасників схеми під варту.

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