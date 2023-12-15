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На Дніпропетровщині автобус з пасажирами злетів у кювет та застряг в снігу

Сьогодні 11:20
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На Дніпропетровщині пасажирський автобус злетів у кювет.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині автобус з пасажирами злетів у кювет та застряг в снігу

Зранку 15 грудня в Синельниківському районі пасажирський автобус злетів у кювет.

Напередодні в області вирувала негода, тому деякі райони засипало снігом, а в решті регіону була ожеледиця. Тільки у Дніпрі за вчора сталося кілька серйозних ДТП. 

Як повідомили в ДСНС, пасажирський автобус з’їхавши з дороги, застряг в снігу поблизу селища Богдано-Вербки Брагинівської селищної територіальної громади. Попередньо, водій транспорту не впорався з керуванням. 

Рятувальники відбуксували автобус на асфальтне покриття. Ніхто не постраждав. 

До робіт залучено 4 рятувальники та 1 одиниця техніки Головного управління ДСНС України в області.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині автобус з пасажирами злетів у кювет та застряг в снігу

Нагадаємо, у Дніпрі вночі сталася масштабна пожежа на СТО. Вогонь охопив дах та утеплювач покрівлі. Ніхто не постраждав.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині автобус з пасажирами злетів у кювет та застряг в снігуУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині автобус з пасажирами злетів у кювет та застряг в снігуРусский

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