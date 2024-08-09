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На Дніпропетровщині адвокат очолив злочинну групу та намагався заволодіти коштами агропідприємства

Сьогодні 11:17
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На Дніпропетровщині повідомили про підозру трьомах учасникам організованої групи, а також третейському судді.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині адвокат очолив злочинну групу та намагався заволодіти коштами агропідприємства

На Дніпропетровщині директор адвокатського об’єднання планував заволодіти грошовими коштами аграрного підприємства.

Про це повідомили в пресслужбі Дніпропетровської обласної прокуратори. 

Для цього він розробив шахрайську схему, створивши та очоливши групу у складі підлеглого адвоката, третейського судді та довіреної особи. 

Свій план зловмисники реалізовували протягом 3 років. 

Злочинна група створила підроблені документи, серед яких договір поруки і рішення третейського суду. За допомогою цього зробила поручителем директора агрофірми, таким чином намагаючись змусити його виплачувати фіктивний борг у сумі 3,8 млн гривень. 

Однак замах на шахрайство вчасно розкрили правоохоронці. Тож підступний план зловмисників не здійснився. 

У ході проведення санкціонованих обшуків за місцями мешкання, в офісних приміщеннях і транспортних засобах підозрюваних правоохоронці вилучили документацію, чорнові записи, комп’ютери, мобільні телефони, – йдеться у публікації Дніпропетровської обласної прокуратури.

Усім чотирьом фігурантам інкримінують організацію закінченого замаху на шахрайство, вчиненого в особливо великому розмірі, службове підроблення у складі організованої групи та зловживання повноваженнями особою, яка надає публічні послуги, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365-2 КК України).

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині адвокат очолив злочинну групу та намагався заволодіти коштами агропідприємстваУкраїнська

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