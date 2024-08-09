На Дніпропетровщині адвокат очолив злочинну групу та намагався заволодіти коштами агропідприємства

На Дніпропетровщині повідомили про підозру трьомах учасникам організованої групи, а також третейському судді.

На Дніпропетровщині директор адвокатського об’єднання планував заволодіти грошовими коштами аграрного підприємства.

Про це повідомили в пресслужбі Дніпропетровської обласної прокуратори.

Для цього він розробив шахрайську схему, створивши та очоливши групу у складі підлеглого адвоката, третейського судді та довіреної особи.

Свій план зловмисники реалізовували протягом 3 років.

Злочинна група створила підроблені документи, серед яких договір поруки і рішення третейського суду. За допомогою цього зробила поручителем директора агрофірми, таким чином намагаючись змусити його виплачувати фіктивний борг у сумі 3,8 млн гривень.

Однак замах на шахрайство вчасно розкрили правоохоронці. Тож підступний план зловмисників не здійснився.

У ході проведення санкціонованих обшуків за місцями мешкання, в офісних приміщеннях і транспортних засобах підозрюваних правоохоронці вилучили документацію, чорнові записи, комп’ютери, мобільні телефони, – йдеться у публікації Дніпропетровської обласної прокуратури.

Усім чотирьом фігурантам інкримінують організацію закінченого замаху на шахрайство, вчиненого в особливо великому розмірі, службове підроблення у складі організованої групи та зловживання повноваженнями особою, яка надає публічні послуги, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365-2 КК України).

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