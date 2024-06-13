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  • На Дніпропетровщині 98-річній бабусі, яка пішки вийшла з окупованого міста, відновили паспорт та подарували будинок

На Дніпропетровщині 98-річній бабусі, яка пішки вийшла з окупованого міста, відновили паспорт та подарували будинок

Сьогодні 15:33
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У Дніпропетровській області 98-річній бабусі, яка пішки вийшла з окупованого міста, відновили паспорт.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині 98-річній бабусі, яка пішки вийшла з окупованого міста, відновили паспорт та подарували будинок

Історія 98-річної Лідії Степанівни, яка розчулила мільйони українців, отримала щасливий фінал. Пенсіонерка, яка мешкала в окупованій частині Очеретино, але пішки дісталася на підконтрольну Україні територію, тепер має новий будинок та паспорт. 

Про це розповіда Державна міграційна служба України.

Будинок Лідії Степанівни був зруйнований окупантами. Згоріло все, і документи, і особисті речі. Бабуся не хотіла кидати рідну хату, але після того, як росіяни позбавити її всього, вона наважилася подолати кілька кілометрів, аби вийти з окупованої території. 

Цілий день Лідія Степанівна йшла під обстрілами, під палючим сонцем, без їжі та води. Дивом її побачили військові та передали групі поліції “Білий Ангел”, які надали їй допомогу та розшукали її рідних.

Завдяки допомозі фахівців Дніпропетровщини, Лідія Степанівна змогла отримати нову ID-карту та готується оформити документи на новий будинок, який їй подарували небайдужі українці.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині 98-річній бабусі, яка пішки вийшла з окупованого міста, відновили паспорт та подарували будинок

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині 98-річній бабусі, яка пішки вийшла з окупованого міста, відновили паспорт та подарували будинокУкраїнська

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