На Дніпропетровщині 9 серпня пролунає вибух: причини та час

У Кривому Розі вдень 9 серпня пролунає вибух.
Про це повідомив міський голова Олександр Вілкул.
Буде проведено плановий вибух у виробничих цілях. На відміну від попередніх днів, сьогодні буде гучно лише у кар’єрі «Південний» (Саксаганський, Центрально-Міський райони).
Вибохові роботи проведуть о 14:00.
Виробничий вибух контролюється, причин для занепокоєння немає, – зазначив Олександр Вілкул.
Рекомендується вдень уважно слідкувати за оголошеннями повітряної тривоги.
Нагадаємо, у Дніпрі в ніч на 9 серпня чули вибухи, в ОВА повідомили про роботу ППО.
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