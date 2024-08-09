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На Дніпропетровщині 9 серпня пролунає вибух: причини та час

Сьогодні 10:28
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Жителі Кривого Рогу сьогодні почують вибух.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині 9 серпня пролунає вибух: причини та час

У Кривому Розі вдень 9 серпня пролунає вибух.

Про це повідомив міський голова Олександр Вілкул. 

Буде проведено плановий вибух у виробничих цілях. На відміну від попередніх днів, сьогодні буде гучно лише у кар’єрі «Південний» (Саксаганський, Центрально-Міський райони). 

Вибохові роботи проведуть о 14:00. 

Виробничий вибух контролюється, причин для занепокоєння немає, – зазначив Олександр Вілкул.

Рекомендується вдень уважно слідкувати за оголошеннями повітряної тривоги.

Нагадаємо, у Дніпрі в ніч на 9 серпня чули вибухи, в ОВА повідомили про роботу ППО.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині 9 серпня пролунає вибух: причини та часУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині 9 серпня пролунає вибух: причини та часРусский

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