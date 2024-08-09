На Дніпропетровщині 9 серпня пролунає вибух: причини та час

Жителі Кривого Рогу сьогодні почують вибух.

У Кривому Розі вдень 9 серпня пролунає вибух.

Про це повідомив міський голова Олександр Вілкул.

Буде проведено плановий вибух у виробничих цілях. На відміну від попередніх днів, сьогодні буде гучно лише у кар’єрі «Південний» (Саксаганський, Центрально-Міський райони).

Вибохові роботи проведуть о 14:00.

Виробничий вибух контролюється, причин для занепокоєння немає, – зазначив Олександр Вілкул.

Рекомендується вдень уважно слідкувати за оголошеннями повітряної тривоги.

Нагадаємо, у Дніпрі в ніч на 9 серпня чули вибухи, в ОВА повідомили про роботу ППО.

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