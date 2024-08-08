На Дніпропетровщині 8 серпня пролунають вибухи: деталі
Деякі жителі Кривого Рогу почують вибухи.
У Кривому Розі пролунають вибухи.
Про це повідомив міський голова Олександр Вілкул у своєму Telegram-каналі.
Промислово-виробничим підприємством будуть проводитись планові випробувальні вибухові роботи – з 09:00 до 15:00 (Тернівський район). У кар’єрі «№2-біс» ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (Інгулецький, Центрально-Міський райони) у виробничих цілях буде проведено плановий вибух – о 12:00.
Виробничі вибухи знаходяться під контролем спецслужб. Причин для занепокоєння немає.
Рекомендуємо уважно слідкувати за оголошеннями повітряної тривоги.
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