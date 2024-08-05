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  • На Дніпропетровщині 66-річний робітник впав з висоти третього поверху, коли ремонтував дах

На Дніпропетровщині 66-річний робітник впав з висоти третього поверху, коли ремонтував дах

Сьогодні 20:11
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У Верхньодніпровському районі робітник впав з висоти.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині 66-річний робітник впав з висоти третього поверху, коли ремонтував дах

Інцидент трапився у неділю, 4 серпня. Зранку до Центральної обласної диспетчерської надійшов виклик з Верхньодніпровського району про падіння людини з висоти, повідомила завідувачка Кам’янської станції екстреної медичної допомоги Лариса Биданцева. 

Виявилося, що 66-річний чоловік при виконанні покрівельних робіт упав з висоти третього поверху. У постраждалого закритий перелам кісток тазу, закритий перелам шийки лівого стегна. Також забій (перелам) попереково-крижового відділу хребта.

Надано екстрену медичну допомогу в повному обсязі зі знеболенням, масивною інфузією, транспортною іммобілізацією кісток тазу і нижньої кінцівки і госпіталізовано до Кам’янської ЛШМД. Бригада спрацювала відмінно і швидко Дякуємо Вам, – коментує подію Лариса Биданцева. 

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Дніпропетровщині жінка обгоріла в полі, коли палила бур’яни.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині 66-річний робітник впав з висоти третього поверху, коли ремонтував дахУкраїнська

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