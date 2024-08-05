На Дніпропетровщині 66-річний робітник впав з висоти третього поверху, коли ремонтував дах

Інцидент трапився у неділю, 4 серпня. Зранку до Центральної обласної диспетчерської надійшов виклик з Верхньодніпровського району про падіння людини з висоти, повідомила завідувачка Кам’янської станції екстреної медичної допомоги Лариса Биданцева.
Виявилося, що 66-річний чоловік при виконанні покрівельних робіт упав з висоти третього поверху. У постраждалого закритий перелам кісток тазу, закритий перелам шийки лівого стегна. Також забій (перелам) попереково-крижового відділу хребта.
Надано екстрену медичну допомогу в повному обсязі зі знеболенням, масивною інфузією, транспортною іммобілізацією кісток тазу і нижньої кінцівки і госпіталізовано до Кам’янської ЛШМД. Бригада спрацювала відмінно і швидко Дякуємо Вам, – коментує подію Лариса Биданцева.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Дніпропетровщині жінка обгоріла в полі, коли палила бур’яни.
Читайте також:
Автор:
На реконструкцію ліцею в Кам'янському хочуть витратити понад 160 млн…
У Дніпрі світло не вимикатимуть, але декому не пощастить.
У мережі оприлюднили рідкісне фото затопленої в 1931 році Мандриківки.
Минулого тижня у світі відзначався Всесвітній день боротьби з вірусними…