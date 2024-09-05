Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На Дніпропетровщині 5 вересня із самого ранку лунатимуть вибухи

Сьогодні 09:15
просмотров

Жителів Кривого Рогу попереджають про планові вибухи.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині 5 вересня із самого ранку лунатимуть вибухи

Сьогодні, 5 вересня, з 9 ранку у Кривому Розі лунатимуть вибухи. 

Про це повідомляє керівник військової адміністрації міста Олександр Вілкул. 

Вибухи чутимуть жителі різних районів:

  • Тернівський район: промислово-виробничим підприємством будуть проводитись планові випробувальні вибухові роботи з 09:00 до 15:00, а також виробничий вибух буде проведено у кар’єрі «Ганнівський» ПрАТ «ПІВНГЗК» о 13:00;
  • Інгулецький, Центрально-Міський райони: у кар’єрі «№2-біс» ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» о 12:00 пролунає плановий вибух.

Виробничі вибухи контролюються, причин для занепокоєння немає, – зазначив Олександр Вілкул.

Жителям вказаних та прилеглих районів рекомендується не перейматися та уважно стежити за оголошеннями повітряної тривоги. 

Читайте також:

Новости Днепра про На Дніпропетровщині 5 вересня із самого ранку лунатимуть вибухиУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині 5 вересня із самого ранку лунатимуть вибухиРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі відкриють новий Суперх’юманс Центр
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:38
    У Дніпрі відкриють новий Суперх’юманс Центр

    Незабаром у Дніпрі запрацює суперклініка для суперлюдей.

    Зареєстровані смерті від коронавірусу та випадки ботулізму: епідемічна ситуація у Дніпрі та області
    Новини Дніпра
    Сьогодні 07:51
    Зареєстровані смерті від коронавірусу та випадки ботулізму: епідемічна ситуація у Дніпрі та області

    У Дніпрі та області продовжують фіксувати випадки захворювання на COVID-19,…

    Виліз на підвіконня: у Дніпрі на Перемозі діти вигадали небезпечну розвагу
    Новини Дніпра
    Сьогодні 07:09
    Виліз на підвіконня: у Дніпрі на Перемозі діти вигадали небезпечну розвагу

    У Дніпрі на Перемозі дитина мало не випала з вікна.

    У Дніпрі рятувальник, який був на вихідному, врятував чоловіка з пожежі
    Новини Дніпра
    Вчора 21:56
    У Дніпрі рятувальник, який був на вихідному, врятував чоловіка з пожежі

    У Дніпрі рятувальник у вільний від служби час врятував людину…

    Наверх