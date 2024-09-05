На Дніпропетровщині 5 вересня із самого ранку лунатимуть вибухи

Жителів Кривого Рогу попереджають про планові вибухи.

Сьогодні, 5 вересня, з 9 ранку у Кривому Розі лунатимуть вибухи.

Про це повідомляє керівник військової адміністрації міста Олександр Вілкул.

Вибухи чутимуть жителі різних районів:

Тернівський район: промислово-виробничим підприємством будуть проводитись планові випробувальні вибухові роботи з 09:00 до 15:00, а також виробничий вибух буде проведено у кар’єрі «Ганнівський» ПрАТ «ПІВНГЗК» о 13:00 ;

а також виробничий вибух буде проведено у кар’єрі «Ганнівський» ПрАТ «ПІВНГЗК» ; Інгулецький, Центрально-Міський райони: у кар’єрі «№2-біс» ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» о 12:00 пролунає плановий вибух.

Виробничі вибухи контролюються, причин для занепокоєння немає, – зазначив Олександр Вілкул.

Жителям вказаних та прилеглих районів рекомендується не перейматися та уважно стежити за оголошеннями повітряної тривоги.

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