На Дніпропетровщині 5 вересня із самого ранку лунатимуть вибухи

Сьогодні, 5 вересня, з 9 ранку у Кривому Розі лунатимуть вибухи.
Про це повідомляє керівник військової адміністрації міста Олександр Вілкул.
Вибухи чутимуть жителі різних районів:
Виробничі вибухи контролюються, причин для занепокоєння немає, – зазначив Олександр Вілкул.
Жителям вказаних та прилеглих районів рекомендується не перейматися та уважно стежити за оголошеннями повітряної тривоги.
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