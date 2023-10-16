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  • На Дніпропетровщині 300 об’єктів можуть позбавити статусу історичних пам’яток

На Дніпропетровщині 300 об’єктів можуть позбавити статусу історичних пам’яток

Сьогодні 11:32
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Понад 300 історичних пам'яток, які охороняються державою можуть втратити свій статус.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині 300 об'єктів можуть позбавити статусу історичних пам'яток

Частину історичних та культурних пам’яток можуть вилучити з переліку таких, які перебувають під охороною. Мова йде про об’єкти, що пов’язані з імперським минулим. Як повідомили у Дніпропетровському обласному центрі з охорони історико-культурних цінностей, нещодавно фахівці розглянули 1400 пам’яток Дніпропетровщини. 

З них представники спеціальної комісії відібрали понад 300 пам’яток, які можуть викреслити із Державного реєстру нерухомих пам’яток України. Повний перелік не оголошували, але вже відомо, що втратити свій статус можуть “Дитячий притулок православного товариства” (зараз – Корпус ДДТУ ім. Арсенічева), де колись навчався Брєжнєв, а також будівля, де у 1917-18 році розташовувався штаб Червоної Армії.

Перелік пам’яток, які не відповідають вимогам нового меморіального законодавства передадуть у Мінкульт, а вже потім представники міністерства вирішать, чи треба їх позбавляти охоронного статусу.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині 300 об'єктів можуть позбавити статусу історичних пам'яток

Нагадаємо, раніше ми розповідали про єдиний у Дніпрі ломбард, який працював майже століття. 

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині 300 об'єктів можуть позбавити статусу історичних пам'ятокУкраїнська

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