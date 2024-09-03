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На Дніпропетровщині 3 вересня пролунає вибух: де та коли

Сьогодні 10:08
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Жителі Кривого Рогу почують вибухи.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині 3 вересня пролунає вибух: де та коли

У Кривому Розі сьогодні, 3 вересня, пролунає вибух.

Про це повідомив керівник військової адміністрації міста Олександр Вілкул. 

О 12:00 у кар’єрі  «№3» ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (Інгулецький, Центрально-Міський райони) буде проведено виробничий вибух. 

Виробничий вибух контролюється, причин для занепокоєння немає, – зазначив Олександр Вілкул.

У цей час рекомендується уважно слідкувати за оголошеннями повітряної тривоги. 

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині 3 вересня пролунає вибух: де та колиУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині 3 вересня пролунає вибух: де та колиРусский

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