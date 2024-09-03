На Дніпропетровщині 3 вересня пролунає вибух: де та коли

У Кривому Розі сьогодні, 3 вересня, пролунає вибух.
Про це повідомив керівник військової адміністрації міста Олександр Вілкул.
О 12:00 у кар’єрі «№3» ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (Інгулецький, Центрально-Міський райони) буде проведено виробничий вибух.
Виробничий вибух контролюється, причин для занепокоєння немає, – зазначив Олександр Вілкул.
У цей час рекомендується уважно слідкувати за оголошеннями повітряної тривоги.
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