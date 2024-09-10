На Дніпропетровщині 3-річна дівчинка встромила в розетку спіраль від електроприладу

У Нікополі 3-річна дитина отримала електроопік.

У Нікополі батьки малолітньої дитини поділилися своїм нещастям із медиками екстреної медичної допомоги, розповідає завідувачка місцевої СЕМД Валентина Марченко.

Сім’я потрапила під артобстріл один раз, був пошкоджений будинок, в якому вони жили, змушені були змінювати місце проживання. Згодом прилетіло і в той будинок, де вони знаходились на той момент. Довелося змінювати житло втретє, – пише медикиня.

В новій оселі батьки розкладали речі, у цей момент їхня маленька донечка знайшла серед речей спіраль від якогось електроприладу та встромила її в розетку. В результаті 3-річна дитина отримала електроопік 1-2 ступеню долонь і пальчиків.

Дитині надали першу медичну допомогу та госпіталізували.

Нагадаємо, сьогодні ми писали, що у Марганці Нікопольського району 8-річний хлопчик отримав глибокі опіки обличчя під час гри на вулиці.

Після цих випадків навряд, щоб діти вдруге наражали себе на подібну небезпеку, шкода лише, що їм довелося експериментальним шляхом добувати життєвий досвід, – зазначає медикиня.

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