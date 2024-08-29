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На Дніпропетровщині 29 серпня пролунає вибух

Сьогодні 07:52
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У Кривому Розі пролунає вибух.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині 29 серпня пролунає вибух

Сьогодні, 29 серпня, посеред дня жителі Кривого Рогу можуть почути вибух. 

Про це попередив керівник військової адміністрації міста Олександр Вілкул. 

Виробничий вибух буде проведено у кар’єрі «Південний» (Саксаганський, Центрально-Міський райони) о 14:00.

Причин для занепокоєння немає, вибухові роботи контролюються спецслужбами. 

Рекомендується уважно слідкувати за оголошеннями повітряної тривоги. 

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