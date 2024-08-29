На Дніпропетровщині 29 серпня пролунає вибух

Сьогодні, 29 серпня, посеред дня жителі Кривого Рогу можуть почути вибух.
Про це попередив керівник військової адміністрації міста Олександр Вілкул.
Виробничий вибух буде проведено у кар’єрі «Південний» (Саксаганський, Центрально-Міський райони) о 14:00.
Причин для занепокоєння немає, вибухові роботи контролюються спецслужбами.
Рекомендується уважно слідкувати за оголошеннями повітряної тривоги.
Читайте також:
Автор:
На вулиці Будівельників у Дніпрі горіла автівка.
Світла буде ще менше, ніж планувалося.
Трамвай №1 знову змінить маршрут.
Гарного дня, друзі!