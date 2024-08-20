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На Дніпропетровщині 20 серпня пролунають вибухи: де та коли

Сьогодні 09:13
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У Кривому Розі пролунають заплановані вибухи.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині 20 серпня пролунають вибухи: де та коли

Сьогодні, 20 серпня, у мешканці Кривого Рогу можуть чути вибухи з 09:00 до 15:00. В цей час промислово-виробничим підприємством будуть проводитись планові випробувальні вибухові роботи в Тернівському районі.

Про це повідомив очільний ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Він зазначив, що роботи виконуються відповідно до затверджених методик та інструкцій. Причин для занепокоєння немає.

Мешканцям рекомендують уважніше слідкувати за оголошенням повітряних тривог з 09:00 до 15:00.

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