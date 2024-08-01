Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • На Дніпропетровщині 19-річний юнак два дні жив на гроші зі вкраденої картки

На Дніпропетровщині 19-річний юнак два дні жив на гроші зі вкраденої картки

Сьогодні 18:44
просмотров

Протягом двох днів молодик оплачував чужою карткою, яку знайшов на вулиці, свої покупки.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині 19-річний юнак два дні жив на гроші зі вкраденої картки

Як з’ясували правоохоронці, банківську картку житель Нікополя знайшов 6 липня близько 18-ї години біля одного з місцевих магазинів у Покрові. Протягом 6 та 7 липня хлопець здійснив понад двадцять транзакцій в різних магазинах міста. Чим завдав 54-річній потерпілій збитку майже в 6 тис. гривень.

Картку після цього викинув.

Майже місяць правоохоронці шукали шахрая й ось 31 липня слідчі відділення поліції № 2 Нікопольського районного управління поліції повідомили зловмиснику про підозру у крадіжці, вчиненій в умовах воєнного стану за ч. 4 ст.185 Кримінального кодексу України, та у привласненні офіційного документа з корисливих мотивів за ч. 1 ст. 357 Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Поліцейські закликають власників банківських карток бути більш уважними до умов зберігання та використання платіжних карток. У разі втрати картки одразу повідомте в банківську установу й заблокуйте можливість її використання.

Читайте також:

Новости Днепра про На Дніпропетровщині 19-річний юнак два дні жив на гроші зі вкраденої карткиУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Що раніше було на місці популярного SPA -комплексу у Дніпрі: робили свічки та чоботи
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:23
    Що раніше було на місці популярного SPA -комплексу у Дніпрі: робили свічки та чоботи

    Проїжджаючи Соборною площею кожен житель Дніпра бачить сучасну будівлю SPA-комплексу.…

    ВПО в Дніпрі селитимуть в науково-дослідному інституті судових експертиз
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:08
    ВПО в Дніпрі селитимуть в науково-дослідному інституті судових експертиз

    На Дніпропетровщині знайшли нове місце для проживання переселенців.

    У Дніпрі на залізничній станції оселилися десятки лелек (ВІДЕО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:13
    У Дніпрі на залізничній станції оселилися десятки лелек (ВІДЕО)

    У Дніпрі помітили велику зграю лелек.

    Переселенці на Дніпропетровщині можуть отримати 2,6 тисяч доларів: які умови
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:48
    Переселенці на Дніпропетровщині можуть отримати 2,6 тисяч доларів: які умови

    Переселенці, які евакуювалися на Дніпропетровщину, можуть отримати 2,6 тисяч доларів.

    Наверх