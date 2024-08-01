На Дніпропетровщині 19-річний юнак два дні жив на гроші зі вкраденої картки

Як з’ясували правоохоронці, банківську картку житель Нікополя знайшов 6 липня близько 18-ї години біля одного з місцевих магазинів у Покрові. Протягом 6 та 7 липня хлопець здійснив понад двадцять транзакцій в різних магазинах міста. Чим завдав 54-річній потерпілій збитку майже в 6 тис. гривень.
Картку після цього викинув.
Майже місяць правоохоронці шукали шахрая й ось 31 липня слідчі відділення поліції № 2 Нікопольського районного управління поліції повідомили зловмиснику про підозру у крадіжці, вчиненій в умовах воєнного стану за ч. 4 ст.185 Кримінального кодексу України, та у привласненні офіційного документа з корисливих мотивів за ч. 1 ст. 357 Кримінального кодексу України. Триває слідство.
Поліцейські закликають власників банківських карток бути більш уважними до умов зберігання та використання платіжних карток. У разі втрати картки одразу повідомте в банківську установу й заблокуйте можливість її використання.
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