На Дніпропетровщині 19-річний юнак два дні жив на гроші зі вкраденої картки

Протягом двох днів молодик оплачував чужою карткою, яку знайшов на вулиці, свої покупки.

Як з’ясували правоохоронці, банківську картку житель Нікополя знайшов 6 липня близько 18-ї години біля одного з місцевих магазинів у Покрові. Протягом 6 та 7 липня хлопець здійснив понад двадцять транзакцій в різних магазинах міста. Чим завдав 54-річній потерпілій збитку майже в 6 тис. гривень.

Картку після цього викинув.

Майже місяць правоохоронці шукали шахрая й ось 31 липня слідчі відділення поліції № 2 Нікопольського районного управління поліції повідомили зловмиснику про підозру у крадіжці, вчиненій в умовах воєнного стану за ч. 4 ст.185 Кримінального кодексу України, та у привласненні офіційного документа з корисливих мотивів за ч. 1 ст. 357 Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Поліцейські закликають власників банківських карток бути більш уважними до умов зберігання та використання платіжних карток. У разі втрати картки одразу повідомте в банківську установу й заблокуйте можливість її використання.

Читайте також:

Українська

Автор: