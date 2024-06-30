На Дніпропетровщині 18-річного молодика затримали за серію майнових злочинів

У місті Марганець поліцейські викрили 18-річного хлопця за скоєння серії майнових злочинів.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.

Як зʼясували правоохоронці, молодик причетний до чотирьох фактів незаконного заволодіння чужим майном, вчинених з 18 по 23 червня. Перебуваючи поблизу приватного домоволодіння по вул. Партизана Люлюки в м. Марганець, фігурант побачив велосипед, який стояв у дворі. Скориставшись відсутністю власників, останній поцупив двоколісного та продав його, — йдеться у дописі поліції.

До того ж правопорушник вночі двічі проник до приміщення торгового центру. Віджавши двері він зайшов до магазину та поцупив товар, після чого намагався втекти.

Скоєння крадіжки помітив охоронець ТЦ, який і викликав слідчу групу.

За інформацією поліції, від рук правопорушника постраждало четверо людей.

Частину викраденого вдалося повернути законним власникам.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру у скоєнні чотирьох кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 (крадіжка) ККУ.

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