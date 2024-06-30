На Дніпропетровщині 18-річного молодика затримали за серію майнових злочинів

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.
Як зʼясували правоохоронці, молодик причетний до чотирьох фактів незаконного заволодіння чужим майном, вчинених з 18 по 23 червня. Перебуваючи поблизу приватного домоволодіння по вул. Партизана Люлюки в м. Марганець, фігурант побачив велосипед, який стояв у дворі. Скориставшись відсутністю власників, останній поцупив двоколісного та продав його, — йдеться у дописі поліції.
До того ж правопорушник вночі двічі проник до приміщення торгового центру. Віджавши двері він зайшов до магазину та поцупив товар, після чого намагався втекти.
Скоєння крадіжки помітив охоронець ТЦ, який і викликав слідчу групу.
За інформацією поліції, від рук правопорушника постраждало четверо людей.
Частину викраденого вдалося повернути законним власникам.
Слідчі повідомили чоловіку про підозру у скоєнні чотирьох кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 (крадіжка) ККУ.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі триває рятувально-пошукова операція на місці влучання у багатоповерхівку.
На Дніпропетровщині попрощалися з полеглим Героєм.
У Дніпрі чоловіка на смерть переїхала електричка.
Поліція Дніпра розшукує 14-річного Білоуса Олександра.