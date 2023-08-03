На Дніпропетровщині 17-річний хлопець задушив себе пакетом

Моторошне самогубство сталося на Нікопольщині.

Нікопольські медики намагалися врятувати 17-річного хлопця, який задушив себе поліетиленовим пакетом. Про це розповіла лікарка Валентина Марченко.

Увечері 28 липня надійшов виклик до “швидкої” про хлопця, що намагався вкоротити собі віку. Приїхавши за адресою, фельдшери побачили юнака без ознак життя. Медики розпочали реанімаційні заходи, але на жаль, усі спроби повернути підлітка до тями були марними.

На момент прибуття “швидкої” смерть юнака була біологічною, тож медики вже не змогли б нічим допомогти.

Але з огляду, що ця смерть раптова, у молодої людини, фельдшер вирішила використати один-єдиний відсоток шансу в надії на диво. Але дива не сталося. Констатовано біологічну смерть, – зазначила Валентина.

Очевидці розповіли, що хлопець надягнув собі на голову пакет, обмотав шию скотчем та через це задихнувся. Чому юнак скоїв суїцид – наразі невідомо.

Наступного дня стало відомо про ще одну спробу суїциду. 14-річна дівчина з Кривого Рогу задушила себе пакетом. На жаль, цього разу медики теж не змогли реанімувати школярку.

Медики “швидкої” закликають батьків та опікунів не ігнорувати проблеми дітей та допомагати їм, щоб ставалося менше подібних трагедій.

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