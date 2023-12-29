На Дніпропетровщині 14-річна дівчинка наковталась таблеток через нерозділене кохання

Неповнолітня випила 60 таблеток протитуберкульозних препаратів.

21 грудня у Жовтих Водах 14-річна дівчинка намагалася звести рахунки із життям – вона випила 60 таблеток протитуберкульозних препаратів.

Про це повідомила медик Марія Полян у Facebook.

21.12.2023 року о 23:08 надійшов виклик до дівчинки 14 років у м. Жовті Води: «блювота кровʼю, наїлася пігулок». За 9 хвилин медики вже надавали всю необхідну допомогу за протоколом «Отруєння лікарськими засобами», – написала вона.

Попередньо, причиною такого радикального вчинку було нерозділене кохання. Дівчинку доставили до реанімації у важкому стані.

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