На Дніпропетровщині 12 вересня пролунають вибухи: де та коли

У Кривому Розі сьогодні буде чутно планові вибухи.

З 09:00 до 16:00 промислово-виробниче підприємство буде проводити плавнові випробувальні вибухові роботи у Тернівському районі. В цьому районі о 13:00 також у виробничих цілях проведуть плановий вибух у кар’єрі «Першотравневий» ПрАТ «ПІВНГЗК» (Тернівський район). О 14:00 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар’єрі «Північний» (Саксаганський, Центрально-Міський райони).

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Він зазначив, що виробничі вибухи контролюються, причин для занепокоєння немає. У цей час також рекомендується уважно слідкувати за оголошеннями повітряної тривоги.

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