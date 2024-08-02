На Дніпропетровщині 2 серпня пролунають вибухи: деталі

Жителі Кривого Рогу сьогодні почують вибухи.

Вдень у Кривому Розі пролунають вибухи.

Про це повідомив міський голова Олександр Вілкул.

Сьогодні, 2 серпня, у виробничих цілях проведуть планові вибухи у кар’єрах:

«Ганнівський» ПрАТ «ПІВНГЗК» (Тернівський район) – 13:00;

«Південний» (Саксаганський, Центрально-Міський райони) – 14:00.

Обидва вибухи є виробничими та контролюються.

Причинь для занепокоєння немає.

Вчора у місті також можна було почути вибухи близько 14:00 – проводився плановий вибух. Щодо вибухів, які чули ввечері:

У нас все рівно, – повідомив Вілкул.

Нагадаємо, вчора ввечері у Кривому Розі чоловік підірвав гранату біля дитячого майданчику.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: