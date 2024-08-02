На Дніпропетровщині 2 серпня пролунають вибухи: деталі

Вдень у Кривому Розі пролунають вибухи.
Про це повідомив міський голова Олександр Вілкул.
Сьогодні, 2 серпня, у виробничих цілях проведуть планові вибухи у кар’єрах:
Обидва вибухи є виробничими та контролюються.
Причинь для занепокоєння немає.
Вчора у місті також можна було почути вибухи близько 14:00 – проводився плановий вибух. Щодо вибухів, які чули ввечері:
У нас все рівно, – повідомив Вілкул.
Нагадаємо, вчора ввечері у Кривому Розі чоловік підірвав гранату біля дитячого майданчику.
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