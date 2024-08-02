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На Дніпропетровщині 2 серпня пролунають вибухи: деталі

Сьогодні 09:11
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Жителі Кривого Рогу сьогодні почують вибухи.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині 2 серпня пролунають вибухи: деталі

Вдень у Кривому Розі пролунають вибухи. 

Про це повідомив міський голова Олександр Вілкул.

Сьогодні, 2 серпня, у виробничих цілях проведуть планові вибухи у кар’єрах:

  • «Ганнівський» ПрАТ «ПІВНГЗК» (Тернівський район) – 13:00;
  • «Південний» (Саксаганський, Центрально-Міський райони) – 14:00.

Обидва вибухи є виробничими та контролюються. 

Причинь для занепокоєння немає. 

Вчора у місті також можна було почути вибухи близько 14:00 – проводився плановий вибух. Щодо вибухів, які чули ввечері:

У нас все рівно, – повідомив Вілкул. 

Нагадаємо, вчора ввечері у Кривому Розі чоловік підірвав гранату біля дитячого майданчику.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині 2 серпня пролунають вибухи: деталіУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині 2 серпня пролунають вибухи: деталіРусский

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