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На Дніпро насувається морозний антициклон

Сьогодні 09:00
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В Україні попереджають про погіршення погодних умов найближчим часом. Дніпра це стосується також.

Новости Днепра про На Дніпро насувається морозний антициклон

На півночі Європи сформувався дуже потужний антициклон «Erik», який цього тижня практично повністю охопить всю територію України.

Внаслідок цього атмосферний тиск значно підвищиться, а температура повітря опуститься нижче нуля.

Істотних опадів у більшості регіонів не передбачається. Лише в окремих областях сформується незначний сніговий покрив.

У Дніпрі цього тижня очікується значне зниження температури повітря. Вночі до -5, вдень від -2 до +3.

Дні будуть переважно хмарними. На вихідні навіть прогнозують невеличкий снігопад або сніг з дощем.

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