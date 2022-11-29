На Дніпро насувається морозний антициклон

На півночі Європи сформувався дуже потужний антициклон «Erik», який цього тижня практично повністю охопить всю територію України.
Внаслідок цього атмосферний тиск значно підвищиться, а температура повітря опуститься нижче нуля.
Істотних опадів у більшості регіонів не передбачається. Лише в окремих областях сформується незначний сніговий покрив.
У Дніпрі цього тижня очікується значне зниження температури повітря. Вночі до -5, вдень від -2 до +3.
Дні будуть переважно хмарними. На вихідні навіть прогнозують невеличкий снігопад або сніг з дощем.
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