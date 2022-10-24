На Дніпропетровщині ніч пройшла без атак, – Резніченко

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Однак, додамо,що розслаблятись ще не час. Потрібно пам’ятати про правила безпеки під час тривоги. А також потрібно продовжувати заощаджувати електроенергію.
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