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На Дніпропетровщині ніч пройшла без атак, – Резніченко

Сьогодні 08:00
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24 жовтня — 243-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню росії. Сьогоднішня ніч у Дніпропетровській області минула без ворожих обстрілів.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині ніч пройшла без атак, – Резніченко

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Однак, додамо,що розслаблятись ще не час. Потрібно пам’ятати про правила безпеки під час тривоги. А також потрібно продовжувати заощаджувати електроенергію.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині ніч пройшла без атак, – РезніченкоУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині ніч пройшла без атак, – РезніченкоРусский

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