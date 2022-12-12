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На Днепропетровщине начинает курсировать бесплатный автобус: схема движения

Сьогодні 09:00
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С 12 декабря, между Кривым Рогом Днепропетровской области и Нововоскресенском начнет курсировать бесплатный автобус в Херсонскую область.

Новости Днепра про На Днепропетровщине начинает курсировать бесплатный автобус: схема движения

Автобус будет курсировать дважды в неделю – в понедельник и пятницу. Воспользоваться этим транспортом можно бесплатно, для этого нужно иметь при себе паспорт.

Автобус будет ехать по следующему маршруту: Кривой Рог – Нововоронцовка – Осокоровка – Шевченковка – Крещеновка – Любимовка – Миролюбовка – Нововоскресенское и в обратном направлении.

Джерело: Днепровская панорама

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