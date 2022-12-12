На Днепропетровщине начинает курсировать бесплатный автобус: схема движения

Автобус будет курсировать дважды в неделю – в понедельник и пятницу. Воспользоваться этим транспортом можно бесплатно, для этого нужно иметь при себе паспорт.
Автобус будет ехать по следующему маршруту: Кривой Рог – Нововоронцовка – Осокоровка – Шевченковка – Крещеновка – Любимовка – Миролюбовка – Нововоскресенское и в обратном направлении.
Джерело: Днепровская панорама
Читайте також:
Автор:
Росіяни за ніч 12 грудня випустили більше 30 снарядів по…
У Кам'янському на вулицях міста помітили громадський транспорт, прикрашений гірляндами.…
У Дніпрі в понеділок буде сильний вітер.
На аукціон виставили стадіон "Дніпро-арена", який колись належав дніпровському бізнесмену…