На блокпості Дніпропетровщини в одній із машин виявили заборонені предмети

На одному з блокпостів Дніпропетровської області під час службового чергування гвардійці спільно з кінологічною службою та співробітниками поліції зупинили для перевірки транспортний засіб Volkswagen Passat. Про це повідомляє 4 Павлоградський полк Нацгвардії України у своєму Facebook.
У ході проведеного за участю службового собаки обшуку в салоні авто знайшли нелегальну зброю та боєприпаси.
Зокрема виявили:
Для документування цього правопорушення на місце пригоди прибула слідчо-оперативна група Національної поліції України.
Відносно водія Volkswagen Passat було порушено кримінальну справу за статтею 263 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами чи вибуховими речовинами.
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