На Бахмутському напрямку загинув Герой з Дніпропетровщини Олексій Чурбаков

На Бахумутському напрямку загинув солдат ЗСУ з Дніпропетровщини Олексій Михайлович Чурбаков.

Про це повідомляє Криворізька районна державна адміністрація у Facebook.

Чоловік служив у 80 окремій десантно-штурмовій бригаді ДШВ старшим солдатом.

“Біль, який не проходить з плином часу. У цій жорстокій війні ми втрачаємо найкращих. Ми всі мусимо бути сильними, щоб відплатити за кожне втрачене життя і повернути загарбані ворогом території. Герої не вмирають!” – заявив начальник Криворізької РВА Євген Ситниченко.