На Бахмутському напрямку загинув Герой з Дніпропетровщини Олексій Чурбаков

Про це повідомляє Криворізька районна державна адміністрація у Facebook.
Чоловік служив у 80 окремій десантно-штурмовій бригаді ДШВ старшим солдатом.
“Біль, який не проходить з плином часу. У цій жорстокій війні ми втрачаємо найкращих. Ми всі мусимо бути сильними, щоб відплатити за кожне втрачене життя і повернути загарбані ворогом території. Герої не вмирають!” – заявив начальник Криворізької РВА Євген Ситниченко.
Герой загинув 8 листопада 2023 року, під час виконання бойового завдання.
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Козенко Антон
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