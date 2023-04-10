На АЗС в Дніпропетровській області сталася стрілянина: є потерпілий

У Кам'янському на АЗС сталася стрілянина.

Про це розповіли в управлінні поліції охорони Дніпропетровської області.

Усе сталося в ніч на 8 квітня. Про озброєний конфлікт на одному із АЗС в Кам’янському районі поліцейським повідомили працівники заправки. Через декілька хвилин правоохоронці були на місці події.

Як виявилося, двоє чоловіків посварилися, через що один із них дістав травматичний пістолет та вистрелив у свого опонента. З вогнепальним пораненням потерпілого забрали до лікарні на швидкій. А нападника затримали поліціянти охорони та передали слідчим.

Усі події інциденту з’ясовуються.

Нагадаємо, раніше мешканець Дніпра вистрелив з травматичного пістолета в продавчиню продуктового. Жінку з вогнепальним пораненням забрали до однієї з міських лікарень.

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