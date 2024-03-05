На АЗС по всій Україні продавали фальсифіковане пальне, яке виготовляли брати із Дніпра

Учасників організованої групи будуть судити.

Двоє братів із Дніпра організували нелегальний бізнес із виробництва та реалізації пального. До протиправної діяльності вони залучили директора нафтопереробного заводу, власників автозаправних станцій та підприємців.

Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура.

Зазначається, що підозрювані щомісяця виготовляли до 500 тонн нафтопродуктів на потужностях нафтопереробного комплексу. Далі готову продукцію вони реалізовували через мережу підконтрольних АЗС по всій Україні.

Відповідних дозволів та підтверджуючих документів про якість та походження пального учасники схеми не мали, – зазначають у прокуратурі.

Крім цього, зловмисники вносили недостовірні дані до фінансової звітності та несанкціоновано змінювали відомості в Єдиному реєстрі акцизних накладних.

Під час обшуків на підприємствах та НПЗ правоохоронці вилучили 11 тис. літрів бензину, 20 тис. літрів дизельного пального, 1000 м куб. нафтопродуктів невстановленого походження.

Згодом прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно 5 учасників організованої групи. Їм інкриміновано незаконне виготовлення, зберігання, збут підакцизних товарів, легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах, автоматизованих системах, та службове підроблення (ч. 3 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 204, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 366 КК України).

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