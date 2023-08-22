На 81-ому році життя помер легендарний італійський співак Тото Кутуньйо

Культовий італійський співак Тото Кутуньйо пішов з життя на 81-ому році життя.

Про це стало відомо 22 серпня. Що саме стало причиною смерті наразі не розголошується, але з 2007 року співак хворів на рак простати та боровся з онкологією протягом тривалого часу.

Через хворобу він почав цінувати кожну хвилину життя і говорив, що воно – справжній подарунок.

Тото Кутунью відомий своїми хітами L’italiano”, що вийшла в 1983 році, “Solo Noi” та “Insieme: 1992”, яка була офіційним гімном Чемпіонату світу з футболу 1990 року, проведеного в Італії.

“Sara” – ще один хіт, який приніс Тото Кутуньо популярність і визнання. “Ti amo” – добре відома пісня, що стала одним із символів романтичної музики.

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