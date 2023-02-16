Мисливці за цеглою знищують Палац профілактики у Дніпрі (ФОТО)

У Дніпрі крадії розбирають унікальну будівлю роботи архітектора Красносельського. Причина – старовинна цегла, з якої вона побудована.

Колишній «Палац охорони здоров’я» або як його звикли називати мешканці Дніпра «Палац профілактики» було зведено у 1927 році за проєктом міського архітектора Олександра Красносельського. У 2016 році будівля була виключена зі списку пам’яток історії та архітектури, а у 2017 році тут закрилася працююча до цього поліклініка 2-ї міської лікарні. З того часу Палац профілактики стояв занедбаний. Після «роботи» вандалів і хуліганів у помпезній будівлі з’явилося багато сміття, були вибиті шибки та двері.

Через відсутність ремонту, опалення та холоду з дощем будівля стала потроху руйнуватися. А нещодавно стало відомо, що її просто розносять по цеглинках.

Вся справа в тому, що збудували Палац з унікальної пластичної Катеринославської цегли. І тепер мисливці за нею просто виносять унікальний раритет, розбираючи будівлю буквально на шматочки. Сам же Палац профілактики перетворюється на величезне звалище.

Побудований у 1927 році Палац призначався для медичного обслуговування та санітарної освіти робітників заводу ім. Петровського. У величезній будівлі були передбачені приміщення для лікування, лекцій, персоналу та відвідувачів. Зовні триповерховий «Палац профілактики» нагадував італійський палаццо XVI століття. При «Палаці охорони здоров’я» на той час працював діагностичний та травматологічний кабінети, де приймали лікарі-урологи та травматологи, працювала електро-світлолікарня, дієтичний диспансер.

Після Другої світової війни будівлю довелося відновлювати, але при цьому постраждала планування. Було частково змінено фасад, Палац втратив частину декору, але загалом вигляд будівлі залишився тим самим.

У 1996 році будівля була визнана пам’яткою архітекторам місцевого значення.

Наразі палац в аварійному стані. Сходи зруйновані, з підлог та стін збита плитка, вибиті вікна, двері. Після того, як будівлю покинула поліклініка, приміщення не законсервували, а згодом місто було готове здати його в оренду для того, щоб орендар відновив приміщення, але бажаючих не знайшлося. Тепер його розносять по цеглинах.

Купити старовинну цеглу місцевого виробництва можна по 15 грн за штуку.

фото: Влад Малько

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