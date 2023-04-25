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  • «Ми всі одне за одного»: бійців ССО з Дніпра нагородили медалями «Захиснику Вітчизни»

«Ми всі одне за одного»: бійців ССО з Дніпра нагородили медалями «Захиснику Вітчизни»

Сьогодні 16:18
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25 квітня мер Дніпра Борис Філатов вручив п’ятнадцятьом бійцям роти спецпризначення Сил спеціальних операцій пам’ятні медалі «Захиснику Вітчизни».

Новости Днепра про «Ми всі одне за одного»: бійців ССО з Дніпра нагородили медалями «Захиснику Вітчизни»

Це — дніпровські сміливці та сміливиці, які протягом великої війни неодноразово давали відсіч російським загарбникам на передовій — особливо під час пекельних боїв за Бахмут.

«Вони дійсно герої. Я хотів би окремо підкреслити, що всі ці хлопці та дівчата, яких сьогодні ми нагородили, вони всі — дніпряни. Усі – наші земляки. Тому для нас це дуже велика честь нагородити їх сьогодні — від територіальної громади, не лише від міського голови. Ми також запропонували нашу допомогу. Бо Дніпро щодня, щотижня допомагає ЗСУ», — зазначив мер Філатов під час вручення найвищих нагород міськради бійцям.

Боєць військ спецпризначення з позивним «Семен» у 2022 році покинув мирний фах металурга і пішов до «Варти Дніпра»: «Під час боїв ми всі тримаємося разом. Думаємо одне за одного — кожен за кожного. Після цього вже приходить розуміння, що є родина, є близькі люди — є щось на цьому світі, що тримає. А так ми — одне за одного. Тож все буде добре,  все буде Україна. Перемога за нами!» — наголосив військовий.

Новости Днепра про «Ми всі одне за одного»: бійців ССО з Дніпра нагородили медалями «Захиснику Вітчизни»Українська

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