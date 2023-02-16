Ми – серед перших: на Дніпропетровщині з’явиться нова модульна лікарня

Це стало можливе завдяки участі у Проєкті «Програма ЄС Міцні Регіони – Спеціальна програма підтримки України» та підтримці Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ).
Як розповів міський голова Перещепино Ярослав Цвіркун, місцеві спеціалісти провели вже майже всі підготовчі роботи. На днях будівельники почнуть готувати фундамент.
Він також повідомив про те, якою буде нова лікарня:
– дах цієї лікарні та сусіднього приміщення буде покритий сонячними панелями для генерації необхідної енергії; цілковита автономія;
– сучасне європейське медичне обладнання та меблі, включаючи: лабораторне обладнання, узі-обладнання, медичне обладнання для малохірургічних операцій.
– будуть облаштовані: кабінет фізіотерапії, кабінети офтальмолога, гінеколога, а також кабінети для інших профільних лікарів.
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