Ми нездоланні: у Нікополі хлопчик миє фари, щоб зібрати гроші на дрони для ЗСУ

Сьогодні уся країна стала на підтримку ЗСУ. Особливо зворушливо це виглядає, коли це роблять діти.

Один з таких хлопчиків живе в Нікополі. Він щодня миє фари автомобілям на перехресті, щоб зібрати кошти на ударні дрони.

Про це повідомляє Ігорь Радченко у своєму пості.

Сам автор посту займається волонтерством, і саме він наразі відкрив збір на закупівлю дронів. Під’їхавши до перехрестя, побачив того самого хлопчика, який всі зароблені кошти віддає на ЗСУ.

“Я під’їхав на світлофор і кажу вже все знаю, давай і мені будь ласка протри фару. Він посміхнувся на всі 32 і за секунди фара самоката, вже блищала, як з магазину.

Я одразу простягнув йому гроші щоб подякувати, а він так скромно відмовився.

Я питаю: “Ти чому відмовляєшся?”

А він за секунду дістав з карману новенькі 20 гривень і протягнув мені.

“За що? Запитав я.”

А він каже: “А це ви ж збираєте на дрони? Ну, для захисту від обстрілів? Це вам на дрони”, – написав Ігор.

Чоловік був дуже зворушений таким вчинком маленького мешканця Нікополя.

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