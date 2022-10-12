Ми нездоланні: у Нікополі хлопчик миє фари, щоб зібрати гроші на дрони для ЗСУ

Один з таких хлопчиків живе в Нікополі. Він щодня миє фари автомобілям на перехресті, щоб зібрати кошти на ударні дрони.
Про це повідомляє Ігорь Радченко у своєму пості.
Сам автор посту займається волонтерством, і саме він наразі відкрив збір на закупівлю дронів. Під’їхавши до перехрестя, побачив того самого хлопчика, який всі зароблені кошти віддає на ЗСУ.
“Я під’їхав на світлофор і кажу вже все знаю, давай і мені будь ласка протри фару. Він посміхнувся на всі 32 і за секунди фара самоката, вже блищала, як з магазину.
Я одразу простягнув йому гроші щоб подякувати, а він так скромно відмовився.
Я питаю: “Ти чому відмовляєшся?”
А він за секунду дістав з карману новенькі 20 гривень і протягнув мені.
“За що? Запитав я.”
А він каже: “А це ви ж збираєте на дрони? Ну, для захисту від обстрілів? Це вам на дрони”, – написав Ігор.
Чоловік був дуже зворушений таким вчинком маленького мешканця Нікополя.
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