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  • Музей у Дніпрі отримав загадкову саморобну автівку Merso-Gaz, яка існує в єдиному екземплярі (ФОТО)

Музей у Дніпрі отримав загадкову саморобну автівку Merso-Gaz, яка існує в єдиному екземплярі (ФОТО)

Сьогодні 10:30
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Загадкову автівку отримали в дніпровському музеї.

Новости Днепра про Музей у Дніпрі отримав загадкову саморобну автівку Merso-Gaz, яка існує в єдиному екземплярі (ФОТО)

Музей у Дніпрі отримав новий унікальний експонат – саморобний автомобіль, створений у 1970-х роках. Про це йдеться в дописі на Facebook-сторінці технічного музею “Машини часу”.

Автівка має незвичну назву Merso-Gaz, адже вона виготовлена в єдиному екземплярі за мотивами Mercedes-Benz Ponton. Творець диво-машини Іван Ткач.

Наразі про машину майже нічого не відомо, тому директор музею Михайло Прудников просить всіх, хто володіє інформацією про подібні автомобілі або їхнє створення у 70-х роках, зв’язатися з ним. 

Далі у планах відновити машину, аби випробувати її в ділі та вивчити технічні характеристики. Є сподівання, що цей саморобний шедевр матиме несподівані властивості, як-от здатність літати чи плавати.

Новости Днепра про Музей у Дніпрі отримав загадкову саморобну автівку Merso-Gaz, яка існує в єдиному екземплярі (ФОТО)

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Новости Днепра про Музей у Дніпрі отримав загадкову саморобну автівку Merso-Gaz, яка існує в єдиному екземплярі (ФОТО)Українська

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