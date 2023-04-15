Мріяла про це з дитинства: 23-річна дівчина з Бахмута влаштувалася водійкою тролейбуса в Дніпрі

23-річна Валерія Пікуліна народилася та виросла в Бахмуті. З 13-ти років вона мріяла пов'язати своє життя з електротранспортом, тож спробувала себе в різних професіях: від кондуктора і контролера до диспетчера. Але головною ціллю дівчини було зайняти крісло водія. І вона досягла її тут, у Дніпрі.

Зараз Валерія керує тролейбусом на 20-му маршруті. А вперше вона самостійно сіла за кермо великого транспорту 23 листопада, і запам’ятала цей день назавжди. Не тільки тому, що здійснилася її мрія, а й через масовану ракетну атаку росіянами, яка спричинила перший блекаут.

“В’їжджаю в поворот, зникає напруга, і я думаю: «Що таке?». Навкруги все гасне, табло не працює, це для мене стало індикатором, що світла немає. Думаю: «Все, приїхали». Диспетчеру додзвонитися не можу, бо зв’язку немає. Тоді ми зупинилися о 3 годині дня, а увезли в депо нас о 12 ночі. Такий от перший робочий день», – процитувала водійку пресслужба Департаменту транспорту.

Дівчина щиро любить свою роботу. Каже, що їй подобається постійний рух, а сидіння в офісі – це не для неї. Утім, вона сумує за рідним домом, адже саме там народилася її велика пристрасть до електротранспорту. Хоча сталося це за доволі неприємних обставин.

“Переходила дорогу перед тролейбусом, а цього не дозволяють правила дорожнього руху. І не дарма – я не помітила машину, вона мене збила. Тоді я познайомилася і стала товаришувати з водійкою тролейбуса, з нею їздила на фізпроцедури. Продовжила кататися і надалі, почала спілкуватися з кондукторами. Провела так майже все літо і зрозуміла, що хочу зв’язати своє життя з електротранспортом», – поділилася дівчина.

Опановувати майбутню професію Валерія почала в Києві, під час пандемії повернулася до Бахмута, а вже звідти її направили на курси водіїв електротранспорту до Дніпра.

Наразі дівчина на відмінно справляється з усіма обов’язками, як би складно часом не було через постійні “воєнні стреси” та інші фактори.

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