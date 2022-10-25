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  • Можна перейти вбрід: поблизу Дніпра сильно обміліла річка Кільчень (ФОТО)

Можна перейти вбрід: поблизу Дніпра сильно обміліла річка Кільчень (ФОТО)

Сьогодні 17:50
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На Дніпропетровщині сильно обміліла річка Кільчень.

Новости Днепра про Можна перейти вбрід: поблизу Дніпра сильно обміліла річка Кільчень (ФОТО)

Про це розповів мешканець Підгородного Іван Гайдук.

За словами чоловіка, річка Кільчень, яка протікає поблизу обласного центру, сильно обміліла. Рівень води місцями знизився настільки, що вода зникла зовсім і тепер можна пройти на інший берег вбрід.

Вже усі, мабуть чули про різке падіння води у Дніпрі, у зв’язку з подіями на півдні України. Кільчень також втратила свій рівень води, місцями навіть пройти можна, – зазначив Іван.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що в річці Дніпро сильно знизився рівень води. Подекуди берегова лінія збільшилася на декілька метрів. А от на житловому масиві Перемога під мостом рівень води знизився настільки, що можна дійти до середини річки.

Офіційну причину такого явища не називають, але низка ЗМІ припускає, що це може бути пов’язано з тим, що окупанти скидають воду з Каховського водосховища. Проте це тільки припущення.

Новости Днепра про Можна перейти вбрід: поблизу Дніпра сильно обміліла річка Кільчень (ФОТО)

Новости Днепра про Можна перейти вбрід: поблизу Дніпра сильно обміліла річка Кільчень (ФОТО)

Новости Днепра про Можна перейти вбрід: поблизу Дніпра сильно обміліла річка Кільчень (ФОТО)

Новости Днепра про Можна перейти вбрід: поблизу Дніпра сильно обміліла річка Кільчень (ФОТО)

Новости Днепра про Можна перейти вбрід: поблизу Дніпра сильно обміліла річка Кільчень (ФОТО) Новости Днепра про Можна перейти вбрід: поблизу Дніпра сильно обміліла річка Кільчень (ФОТО)

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