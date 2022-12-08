«Можемо краще спостерігати ворога»: військові розповіли про новий проєкт захисту неба, анонсований Філатовим
«Можемо краще спостерігати ворога»: військові розповіли про новий проєкт захисту неба, анонсований Філатовим
Сьогодні 16:30
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У Дніпрі створили і протестували новий проєкт захисту неба від ворожих атак рф.
Місто об’єднало зусилля з бізнесом, аби модернізувати зброю, якою оборонці в повітрі знищують ворожі БПЛА, зокрема і «шахеди». Йдеться про великокаліберні кулемети і зенітні гармати. Цю зброю оборонці встановлюють на вантажівки і пікапи, які систематично передає їм Дніпро. Нині ж озброєння оснастили приладами нічного бачення, тепловізійними прицілами, планшетами і старлінками. Усе це устаткування придбали коштом міського бюджету. Його об’єднали в загальну систему — аби наведення на ціль було швидшим і точнішим.
«Можна не застосовувати зенітні керовані ракети, які коштують дуже дорого і вони потрібні для знищення ворожих крилатих ракет. Думаю, нам цей експеримент вдався. У подальшому ми будемо ефективно це використовувати і нарощувати спроможності», — пояснює начальник управління підготовки ПВК «Схід», полковник Віталій.
Ідея доукомплектування зброї належить ІТ-спеціалістам мерії Дніпра і приватним фахівцям. «Ми можемо краще спостерігати противника. Здійснювати краще ураження», — коментує результати випробувань начальник штабу регіонального управління Євген.
Днями українські сили ППО збили всі дрони-камікадзе, якими рф атакувала місто і область. Тож для практичних стрільб, куди до бійців приїхав мер Борис Філатов, обрали макет саме такого «шахеда». Очільник міста наголосив, що Дніпро продовжить купувати необхідні автівки та техніку для оборонців і діятиме разом з усіма, хто хоче допомогти:
«Тільки якщо ми об’єднаємо наші зусилля, ми зможемо перемогти у цій страшній та кривавій війні. Я ще раз закликаю всіх допомагати ЗСУ і ТрО — усім нашим оборонцям. Кожен як може — ідеями, грішми, моральною підтримкою. Разом до Перемоги!».
Напередодні Філатов також повідомив, що виконком міськради виділив додаткові 18,5 млн грн, які військовим частинам ЗСУ виплатять прямою субвенцією.
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