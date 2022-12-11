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  • Може знести з ніг: у Дніпрі синоптики попередили про чергове небезпечне метеоявище

Може знести з ніг: у Дніпрі синоптики попередили про чергове небезпечне метеоявище

Сьогодні 20:01
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У Дніпрі в понеділок буде сильний вітер.

Новости Днепра про Може знести з ніг: у Дніпрі синоптики попередили про чергове небезпечне метеоявище

Початок зими видався неспокійним. Ми вже встигли пережити шквальний вітер, декілька туманів та страшну ожеледицю. На жаль, сонячної морозної погоди поки що чекати не варто. За прогнозами синоптиків, понеділок у Дніпрі буде вітряним.

Так, 12 грудня в Дніпрі очікуються складні погодні умови. Про це повідомили в Дніпропетровському регіональному центрі з метеорології.

Удень у місті Дніпро та місцями по області очікується пориви південного вітру 15-20 м/с. Рівень небезпечності 1 (жовтий). Крім цього, знову очікується сильний дощ, тому одягайтеся тепліше, беріть парасольку та оминайте підозрілі дерева та білборди.

Температура повітря прогріється до +10. Але вже вночі 13 грудня очікується мороз.

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Новости Днепра про Може знести з ніг: у Дніпрі синоптики попередили про чергове небезпечне метеоявищеУкраїнська Новости Днепра про Може знести з ніг: у Дніпрі синоптики попередили про чергове небезпечне метеоявищеРусский

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