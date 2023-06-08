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  • Може померти від зараження крові: у Дніпрі допомоги потребує кішка, в якої розтрощені задні лапи

Може померти від зараження крові: у Дніпрі допомоги потребує кішка, в якої розтрощені задні лапи

Сьогодні 12:58
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У Дніпрі потребує допомоги кішка Златка, у якої розтрощені обидві задні лапи.

Новости Днепра про Може померти від зараження крові: у Дніпрі допомоги потребує кішка, в якої розтрощені задні лапи

Про це розповіла зооволонтерка мініпритулку “Ми за право на життя” Ольга Уманчик. 

За словами волонтерки, до притулку потрапила кішка Златка, яку збила машина. Тварина в критичному стані та наразі знаходиться у ветеринарній клініці, де її вже оглянули та знеболили. 

У кішки жахливі травми. Обидві задні лапки потрощені, тварина втратила багато крові та знаходиться на межі загибелі. 

Обидві задні лапки це місиво з уламків кісток, порваних м’язів, що стирчать назовні. Кішечку збила машина. Стан нещасної важкий, але стабільний. Зараз її капають, знеболюють, але на подальше лікування у притулку наразі немає й сотні гривень, – розповідає Ольга. 
Є три варіанти подальшого розвитку подій. Якщо рятувати обидві лапи, то необхідно провести складну процедуру та під час операції зафіксувати роздроблені кістки. У такому разі кішка проведе три місяці на стаціонарі, поки кінцівки будуть заживати, але після лікування буде бігати. З мінусів – ціна. Усе це обійдеться в 50 тисяч гривень, якщо не більше.
 
Крім цього, можливо врятувати одну зі лап, а другу ампутувати. Це дешевше – вартість лікування обійдеться в 35 тисяч гривень.
 
Найдешевший варіант – ампутація обох лап. У такому разі кішка залишиться маломобільною і нікому не буде потрібна. Поки що в притулку сподіваються, що вдасться зібрати кошти та дати бідосі шанс на повноцінне життя.
 
За словами лікарів, оперувати потрібно вже зараз, адже є загроза зараження крові. 
 
Якщо у вас є можливість допомогти кішці фінансово, тоді гроші можна перерахувати за реквізитами нижче. 
 

Новости Днепра про Може померти від зараження крові: у Дніпрі допомоги потребує кішка, в якої розтрощені задні лапи

Новости Днепра про Може померти від зараження крові: у Дніпрі допомоги потребує кішка, в якої розтрощені задні лапи

INSTAGRAM міні-притулку: https://www.instagram.com/fond_umanchyk_olga/

Тут всі соцмережі: https://taplink.cc/fond_umanchyk_olga

Куратор міні-притулку +380932350370 Ольга
Картки для допомоги:
Уманчик Ольга Валентинівна
4149 4991 3681 6293 PrivatBank
4731 2196 3075 1208 PrivatBank
4441 1144 0474 0506 Monobank
5167 8031 0024 4404 OschadBank
4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank
Wise.com – міжнародні перекази
[email protected], Olga Umanchyk
 
Розрахунковий рахунок PrivatBank
БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ
IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH
ЄДРПОУ/ІПН: 40416474
МФО: 305299
Призначення  “Благодійна допомога для кішечки Златки”

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Новости Днепра про Може померти від зараження крові: у Дніпрі допомоги потребує кішка, в якої розтрощені задні лапиУкраїнська

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