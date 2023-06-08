Може померти від зараження крові: у Дніпрі допомоги потребує кішка, в якої розтрощені задні лапи
Може померти від зараження крові: у Дніпрі допомоги потребує кішка, в якої розтрощені задні лапи
Сьогодні 12:58
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У Дніпрі потребує допомоги кішка Златка, у якої розтрощені обидві задні лапи.
Про це розповіла зооволонтерка мініпритулку “Ми за право на життя” Ольга Уманчик.
За словами волонтерки, до притулку потрапила кішка Златка, яку збила машина. Тварина в критичному стані та наразі знаходиться у ветеринарній клініці, де її вже оглянули та знеболили.
У кішки жахливі травми. Обидві задні лапки потрощені, тварина втратила багато крові та знаходиться на межі загибелі.
Обидві задні лапки це місиво з уламків кісток, порваних м’язів, що стирчать назовні. Кішечку збила машина. Стан нещасної важкий, але стабільний. Зараз її капають, знеболюють, але на подальше лікування у притулку наразі немає й сотні гривень, – розповідає Ольга.
Є три варіанти подальшого розвитку подій. Якщо рятувати обидві лапи, то необхідно провести складну процедуру та під час операції зафіксувати роздроблені кістки. У такому разі кішка проведе три місяці на стаціонарі, поки кінцівки будуть заживати, але після лікування буде бігати. З мінусів – ціна. Усе це обійдеться в 50 тисяч гривень, якщо не більше.
Крім цього, можливо врятувати одну зі лап, а другу ампутувати. Це дешевше – вартість лікування обійдеться в 35 тисяч гривень.
Найдешевший варіант – ампутація обох лап. У такому разі кішка залишиться маломобільною і нікому не буде потрібна. Поки що в притулку сподіваються, що вдасться зібрати кошти та дати бідосі шанс на повноцінне життя.
За словами лікарів, оперувати потрібно вже зараз, адже є загроза зараження крові.
Якщо у вас є можливість допомогти кішці фінансово, тоді гроші можна перерахувати за реквізитами нижче.
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