Може померти від зараження крові: у Дніпрі допомоги потребує кішка, в якої розтрощені задні лапи

У Дніпрі потребує допомоги кішка Златка, у якої розтрощені обидві задні лапи.

Про це розповіла зооволонтерка мініпритулку “Ми за право на життя” Ольга Уманчик. За словами волонтерки, до притулку потрапила кішка Златка, яку збила машина. Тварина в критичному стані та наразі знаходиться у ветеринарній клініці, де її вже оглянули та знеболили. У кішки жахливі травми. Обидві задні лапки потрощені, тварина втратила багато крові та знаходиться на межі загибелі. Обидві задні лапки це місиво з уламків кісток, порваних м’язів, що стирчать назовні. Кішечку збила машина. Стан нещасної важкий, але стабільний. Зараз її капають, знеболюють, але на подальше лікування у притулку наразі немає й сотні гривень, – розповідає Ольга.

Є три варіанти подальшого розвитку подій. Якщо рятувати обидві лапи, то необхідно провести складну процедуру та під час операції зафіксувати роздроблені кістки. У такому разі кішка проведе три місяці на стаціонарі, поки кінцівки будуть заживати, але після лікування буде бігати. З мінусів – ціна. Усе це обійдеться в 50 тисяч гривень, якщо не більше.

Крім цього, можливо врятувати одну зі лап, а другу ампутувати. Це дешевше – вартість лікування обійдеться в 35 тисяч гривень.

Найдешевший варіант – ампутація обох лап. У такому разі кішка залишиться маломобільною і нікому не буде потрібна. Поки що в притулку сподіваються, що вдасться зібрати кошти та дати бідосі шанс на повноцінне життя.

За словами лікарів, оперувати потрібно вже зараз, адже є загроза зараження крові.

Якщо у вас є можливість допомогти кішці фінансово, тоді гроші можна перерахувати за реквізитами нижче.

INSTAGRAM міні-притулку: https://www.instagram.com/fond_umanchyk_olga/ Тут всі соцмережі: https://taplink.cc/fond_umanchyk_olga Куратор міні-притулку +380932350370 Ольга Картки для допомоги: Уманчик Ольга Валентинівна 4149 4991 3681 6293 PrivatBank 4731 2196 3075 1208 PrivatBank 4441 1144 0474 0506 Monobank 5167 8031 0024 4404 OschadBank 4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank https://www.paypal.me/Umanchyk PayPal [email protected] Wise.com – міжнародні перекази [email protected] , Olga Umanchyk Розрахунковий рахунок PrivatBank БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH ЄДРПОУ/ІПН: 40416474 МФО: 305299 Призначення “Благодійна допомога для кішечки Златки”

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