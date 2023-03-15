Може бути у Дніпрі: поліція розшукує 16-річну дівчинку із Кіровоградської області

У понеділок, 13 березня, о 8:00 16-річна Кіра Коробко пішла з дому у селі Аджамка Кіровоградської області та зникла.
Про це повідомляє пошуково-рятувальний загін “Мілена”.
Зазначається, що дівчина може бути у Дніпрі.
Прикмети: зріст 165 см, середньої статури, коротке чорне волосся, сіро-зелені очі.
Була одягнута в спортивну дуту куртку гірчично-золотого кольору без капюшона, темно-сині або чорні штани з білими літерами/смугами. На ногах – чорні кросівки на платформі. При собі мала невеликий чорний квадратний дерматиновий портфель та невелику чорну спортивну сумку.
Особливі прикмети: шрам на правій руці вище зап’ястя довжиною 5 см.
Якщо ви бачили дівчину або знаєте, де вона може бути, зателефонуйте за номерами: (068) 777-0-112, 102.
Важлива будь-яка інформація!
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