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МОЗ змінило термін дії деяких рецептів на ліки: яких препаратів стосується

Сьогодні 14:23
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МОЗ збільшило термін дії рецептів на ліки, які пацієнт купляє за власні гроші.

Новости Днепра про МОЗ змінило термін дії деяких рецептів на ліки: яких препаратів стосується

Міністерство охорони здоров’я України змінило термін дії електронних рецептів на рецептурні препарати, які пацієнт купує за власний кошт.

Раніше усі рецепти діяли 30 днів, але відтепер термін їхньої дії для препаратів, які пацієнт куплятиме за свої гроші, збільшили втричі. 

Тож пацієнт може придбати потрібні ліки протягом 90 днів з дня, коли лікар виписав рецепт. У МОЗ зауважують, що це не впиває на перелік рецептурних ліків. 

Це рішення дозволить пацієнту не тільки рідше відвідувати лікаря, щоб відновити рецепт, але й зручніше погашати е-рецепт, при цьому перелік рецептурних ліків та правила їхньої відпустки залишаються незмінними, – додали в МОЗ.

Водночас рецепти на ліки, які пацієнти отримують за програмою “Доступні ліки”, діятимуть 30 днів. Не змінився термін дії рецептів на наркотичні лікарські засоби – 10 днів. 30 днів діятиме е-рецепт на екстемпоральні лікарські засоби.

Погасити електронний рецепт можна в аптеці з електронною системою охорони здоров’я. 

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Новости Днепра про МОЗ змінило термін дії деяких рецептів на ліки: яких препаратів стосуєтьсяУкраїнська

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