Моторошна трагедія у Дніпрі: чоловік вбив свою дружину та вистрибнув із вікна

У Дніпрі чоловік вбив свою дружину.

17 грудня на вулиці Гідропарковій чоловік вистрибнув із вікна 16 поверху, про це пише Інформатор. Його тіло знайшли біля багатоповерхівки. Інцидент стався близько 12:30.

Пізніше з’ясувалося, що 42-річний чоловік вбив власну дружину. Відомо, що він був напідпитку, закрився в квартирі разом з жінкою, а пізніше зарізав її. Після цього дніпрянин піднявся на 16 поверх та скоїв самогубство.

Сусіди кажуть, що подружжя жило на 2-му поверсі багатоповерхівки.

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