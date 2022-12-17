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  • Моторошна трагедія у Дніпрі: чоловік вбив свою дружину та вистрибнув із вікна

Моторошна трагедія у Дніпрі: чоловік вбив свою дружину та вистрибнув із вікна

Сьогодні 17:29
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У Дніпрі чоловік вбив свою дружину.

Новости Днепра про Моторошна трагедія у Дніпрі: чоловік вбив свою дружину та вистрибнув із вікна

17 грудня на вулиці Гідропарковій чоловік вистрибнув із вікна 16 поверху, про це пише Інформатор. Його тіло знайшли біля багатоповерхівки. Інцидент стався близько 12:30.

Пізніше з’ясувалося, що 42-річний чоловік вбив власну дружину. Відомо, що він був напідпитку, закрився в квартирі разом з жінкою, а пізніше зарізав її. Після цього дніпрянин піднявся на 16 поверх та скоїв самогубство.

Сусіди кажуть, що подружжя жило на 2-му поверсі багатоповерхівки.

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Новости Днепра про Моторошна трагедія у Дніпрі: чоловік вбив свою дружину та вистрибнув із вікнаУкраїнська

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