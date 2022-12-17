Моторошна трагедія у Дніпрі: чоловік вбив свою дружину та вистрибнув із вікна

17 грудня на вулиці Гідропарковій чоловік вистрибнув із вікна 16 поверху, про це пише Інформатор. Його тіло знайшли біля багатоповерхівки. Інцидент стався близько 12:30.
Пізніше з’ясувалося, що 42-річний чоловік вбив власну дружину. Відомо, що він був напідпитку, закрився в квартирі разом з жінкою, а пізніше зарізав її. Після цього дніпрянин піднявся на 16 поверх та скоїв самогубство.
Сусіди кажуть, що подружжя жило на 2-му поверсі багатоповерхівки.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі збираються довжелезні черги біля магазинів.
У час, коли світло може зникнути будь-якої миті не зайвим…
Патрульні показали перші кадри порятунку людей, які застрягли в зруйнованих…
У будинки дніпрян почала повертатися вода.