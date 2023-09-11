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Московський суд “заарештував” мера Дніпра Бориса Філатова

Сьогодні 17:52
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Суд на Росії заочно заарештував мера Дніпра.

Новости Днепра про Московський суд

Про це повідомляє російська Медіазона, яка отримала пресреліз Басманного суду Москви. 

Філатову інкримінують статтю про розпалювання ненависті та ворожнечі. Наразі мер Дніпра у розшуку російського МВД. 

Про оголошення Філатова у розшук та оголошення підозри так званим слідчим комітетом РФ стало відомо ще навесні 2023. Тоді разом з мером Дніпра до списку “найнебезпечніших злочинців” потрапили головнокомандувачі ЗСУ генерал Валерій Залужний, командир сухопутних військ Олександр Сирський та прокурор міжнародного суду, який оголосив у розшук Путіна – Карім Хан. 

Тоді Філатов заявив, що радий входити до такого списку “найнебезпечніших злочинців” за версією РФ. 

До цього Сергєй Лавров процитував висловлювання мера Дніпра, де він закликав вбивати всіх громадян країни-агресорки, в ООН. 

Саме висловлювання Бориса Філатова з’явилося ще навесні 2022, коли стало відомо про злочини росіян в Бучі. Тоді мер Дніпра заявив, що настав час холодної ярості. 

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