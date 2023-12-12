Monobank піддався масованій DDoS атаці, а додаток Vodafone перестав працювати

Сьогодні, 12 грудня, “Київстар” став мішенню потужної хакерської атаки. Через це стався масштабний технічний збій, у результаті якого тимчасово недоступні послуги: мобільного зв’язку та доступу в інтернет.
Крім того, стало відомо, що Monobank піддався масованій DDoS атаці.
Про це повідомив співзасновник інтернет-банкінгу Олег Гороховський.
За його словами, все під контролем.
Масована DDoS атака на моно. Об’єкт атаки: точки входу на Amazon (Банки, сайт). Все під контролем, – написав він.
Також перестав працювати додаток Vodafone. У компанії поки не коментували це.
Оновлено: DDoS атаку на Monobank відбили.
Нагадаємо, раніше ми писали, як мешканці Дніпра можуть зв’язатися з рідними та викликати екстрені служби.
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