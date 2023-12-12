Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Monobank піддався масованій DDoS атаці, а додаток Vodafone перестав працювати

Сьогодні 13:26
просмотров

Сьогодні якийсь "чорний день"...

Новости Днепра про Monobank піддався масованій DDoS атаці, а додаток Vodafone перестав працювати

Сьогодні, 12 грудня, “Київстар” став мішенню потужної хакерської атаки. Через це стався масштабний технічний збій, у результаті якого тимчасово недоступні послуги: мобільного зв’язку та доступу в інтернет.

Крім того, стало відомо, що Monobank піддався масованій DDoS атаці.

Про це повідомив співзасновник інтернет-банкінгу Олег Гороховський.

За його словами, все під контролем.

Масована DDoS атака на моно. Об’єкт атаки: точки входу на Amazon (Банки, сайт). Все під контролем, – написав він.

Новости Днепра про Monobank піддався масованій DDoS атаці, а додаток Vodafone перестав працювати

Також перестав працювати додаток Vodafone. У компанії поки не коментували це.

Новости Днепра про Monobank піддався масованій DDoS атаці, а додаток Vodafone перестав працювати

Оновлено: DDoS атаку на Monobank відбили. 

Новости Днепра про Monobank піддався масованій DDoS атаці, а додаток Vodafone перестав працювати

Нагадаємо, раніше ми писали, як мешканці Дніпра можуть зв’язатися з рідними та викликати екстрені служби

Читайте також:

Новости Днепра про Monobank піддався масованій DDoS атаці, а додаток Vodafone перестав працюватиУкраїнська Новости Днепра про Monobank піддався масованій DDoS атаці, а додаток Vodafone перестав працюватиРусский

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

ТОП-10 незвичайних ялинок у Дніпрі: з куль і пляшок та з пряничними чоловічками (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 14:27
ТОП-10 незвичайних ялинок у Дніпрі: з куль і пляшок та з пряничними чоловічками (ФОТО)

До нового року залишилося трохи менше трьох тижнів, але на…

На Дніпропетровщині затримали водія з цілим причепом сосен
Новини Дніпра
Сьогодні 14:06
На Дніпропетровщині затримали водія з цілим причепом сосен

Браконьєрський ялинковий базар закрився, не встигнувши відкритися.

Без зв’язку та інтернету: як мешканці Дніпра можуть зв’язатися з рідними та викликати екстрені служби
Новини Дніпра
Сьогодні 12:48
Без зв’язку та інтернету: як мешканці Дніпра можуть зв’язатися з рідними та викликати екстрені служби

У Міністерстві внутрішніх справ дали кілька порад.

У Дніпрі через збій у роботі “Київстару” не працюють термінали у супермаркетах та вуличні табло
Новини Дніпра
Сьогодні 12:03
У Дніпрі через збій у роботі “Київстару” не працюють термінали у супермаркетах та вуличні табло

Збій у роботі "Київстару" майже паралізував половину України.

Наверх