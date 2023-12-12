Monobank піддався масованій DDoS атаці, а додаток Vodafone перестав працювати

Сьогодні якийсь "чорний день"...

Сьогодні, 12 грудня, “Київстар” став мішенню потужної хакерської атаки. Через це стався масштабний технічний збій, у результаті якого тимчасово недоступні послуги: мобільного зв’язку та доступу в інтернет.

Крім того, стало відомо, що Monobank піддався масованій DDoS атаці.

Про це повідомив співзасновник інтернет-банкінгу Олег Гороховський.

За його словами, все під контролем.

Масована DDoS атака на моно. Об’єкт атаки: точки входу на Amazon (Банки, сайт). Все під контролем, – написав він.

Також перестав працювати додаток Vodafone. У компанії поки не коментували це.

Оновлено: DDoS атаку на Monobank відбили.

Нагадаємо, раніше ми писали, як мешканці Дніпра можуть зв’язатися з рідними та викликати екстрені служби.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: