Моніторинговий канал, але навпаки: мешканець Кривого Рогу зливав дані про польоти авіації ЗСУ

СБУ викрила у Кривому Розі інформатора, який “зливав” росіянам напрямки польотів бойової авіації ЗСУ.
Як зазначили силовики, криворіжець фіксував напрямок, куди летять бойові літаки та гвинтокрили ЗСУ, що виконують задачі на лінії фронту. Цю інформацію разом з фото та локацією надсилав своїй знайомій у Краснодар.
У СБУ вважають, що жінка перебуває у полі зору російських спецслужб, тому інформація про переміщення авіації могла потрапити до росіян.
Під час обшуків вдома у підозрюваного знайшли комп’ютери, іншу техніку та комуністичну символіку. Наразі криворіжцю оголосили про підозру:
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.
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