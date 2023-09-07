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Моніторинговий канал, але навпаки: мешканець Кривого Рогу зливав дані про польоти авіації ЗСУ

Сьогодні 10:25
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Криворіжця підозрюють у зливі інформації про польоти бойової авіації.

Новости Днепра про Моніторинговий канал, але навпаки: мешканець Кривого Рогу зливав дані про польоти авіації ЗСУ

СБУ викрила у Кривому Розі інформатора, який “зливав” росіянам напрямки польотів бойової авіації ЗСУ.

Як зазначили силовики, криворіжець фіксував напрямок, куди летять бойові літаки та гвинтокрили ЗСУ, що виконують задачі на лінії фронту. Цю інформацію разом з фото та локацією надсилав своїй знайомій у Краснодар. 

У СБУ вважають, що жінка перебуває у полі зору російських спецслужб, тому інформація про переміщення авіації могла потрапити до росіян.

Під час обшуків вдома у підозрюваного знайшли комп’ютери, іншу техніку та комуністичну символіку. Наразі криворіжцю оголосили про підозру: 

  • ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ);
  •  ч. 1 ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

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