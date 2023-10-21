Молодик з Дніпропетровщини навмисно розірвав Державний Прапор в Одесі

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.
Подія сталася кілька днів тому у центрі Одеси. Хлопець вдень гуляв містом і вживав алкогольні напої.
Надвечір молодик схопив Державний Прапор, який був встановлений на фасаді будинку, та почав смикати його, доки не розірвав.
У поліції кажуть, що порушнику загрожує від 17 000 до 68 0000 гривень або арешт на строк до шести місяців або позбавлення волі на строк до трьох років.
Свої дії мешканець Дніпропетровської області виправдовує алкогольним сп’янінням.
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